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Минск пообещал Европе адекватный ответ в случае разговора с позиции силы

Министр обороны Белоруссии: мы дадим адекватный ответ, если кто-то решит говорить с позиции силы
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Белоруссия даст адекватный ответ, если кто-то попытается вести диалог с республикой с позиции силы. Об этом 21 января заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

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«Если случится (нападение. — Ред.) — будем давать адекватный и серьезный ответ, если кто-то задумает с нами говорить с позиции силы», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам министра, в настоящее время в Европе наблюдается милитаризация, а возле государственных границ Белоруссии фиксируется концентрация военнослужащих.

«Они открыто уже заявляют, что в министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательной авиацией. Мы видим, сейчас развернуты лагеря, порядка 6 тыс. различных категорий военнослужащих там сосредоточено. Это нас не может не беспокоить», — подчеркнул Хренин.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство выстраивает свою безопасность с целью защиты от попыток нападения стран Запада. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия «не хотят воевать».

С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022». По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, в ходе учений запланированы мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

18 января посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ республики. По его словам, к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят внимательно. Так, регулярно проходит совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства.

В декабре заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков указал на то, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. По его словам, контингент США около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек.

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