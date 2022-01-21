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Лукашенко предостерег Запад от нападения на Союзное государство

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Союзное государство выстраивает свою безопасность, чтобы защититься от попыток нападения стран Запада. Об этом в пятницу, 21 января, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», — заявил Лукашенко журналистам во время поездки в Брестскую область.

С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022». По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, в ходе учений запланированы мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

18 января посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ республики. По его словам, к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят внимательно. Так, регулярно проходит совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства.

Как отмечал в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства предполагает купирование угроз, связанных с приближением к границам военной инфраструктуры НАТО.

18 декабря заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. По его словам, контингент США около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

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