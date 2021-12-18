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ВВС США уличили в разведке на всю глубину территории Белоруссии

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Самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков в пятницу, 17 декабря.

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По его словам, оптико-электронная разведка ведется в западных районах страны, а радиоэлектронная — на всю глубину республики.

«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную — на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы», — рассказал Арчаков в беседе с изданием «Национальная оборона».

По его данным, американский контингент около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек. В то же время соглашением от 15 августа 2020 года о расширенном сотрудничестве в сфере обороны между США и Польшей предусматривается возможность увеличения контингента еще на 1 тыс. человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тыс. американских военнослужащих.

Как отметил Арчаков, эти цифры сопоставимы «с армиями целых государств».

«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», — подчеркнул белорусский генерал.

16 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики выработают дополнительные ответные меры на санкции, введенные Западом. По его словам, белорусы «всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», подчеркнув тем самым, что это не Беларусь начала санкционную «войну».

10 декабря Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет возрастать, возможны новые пакеты санкций. Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций, что нужно для «удушения» Белоруссии, а также для смены власти и государственного строя.

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