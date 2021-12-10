Лукашенко предупредил о дальнейшем давлении Запада на Белоруссию

Давление Запада на Белоруссию будет возрастать, возможны новые пакеты санкций. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС. — Ред.) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли «визитеры» западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь», — сказал он на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции.

Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций. По мнению Лукашенко, в дальнейшем могут быть введены и следующие пакеты санкций.

По его словам, такое экономическое давление нужно для «удушения» Белоруссии, а также для смены власти и государственного строя.

«Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к санкциям. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится», — отметил Лукашенко.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.