Лавров рассказал о стратегии внешней политики Союзного государства

Программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства России и Белоруссии предполагает купирование угроз, связанных с приближением к границам военной инфраструктуры НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что в данном документе предусмотрена плотная координация шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами и объединениями.

«В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе», — отметил министр в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу, 31 декабря.

Лавров также добавил, что заметное место в программе отводится сотрудничеству по купированию угроз, которые связаны с «приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО».

Ранее, 29 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила около трех часов. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Так, Путин отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.