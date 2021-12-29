Путин заявил о значительном развитии Союзного государства за 2021 год

В развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. Об этом в среду, 29 декабря, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами. Путин указал, что реализация союзных программ будет создавать лучшие условия для развития экономики России и Белоруссии.

Также Путин заявил, что неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедший в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным.

Ранее, 23 декабря, президент России рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко в свою очередь назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.