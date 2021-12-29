Путин оценил неформальный саммит СНГ

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедший в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», — сказал глава государства.

Накануне он назвал создание СНГ оправданным шагом. По его словам, по очень многим направлениям между странами углубилась интеграция.

По мнению президента РФ, «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль», в том числе позволяют проходить «тяжелое время пандемии». Путин пояснил, что созданные в те годы коммуникации и предприятия дают России возможность преодолевать трудности пандемии лучше, чем другим странам мира.

Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, заключил он.

Неформальная встреча глав государств — участников СНГ прошла 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Во встрече глав государств приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.