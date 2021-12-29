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Путин оценил неформальный саммит СНГ

Путин: неформальный саммит СНГ был очень продуктивным
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Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедший в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», — сказал глава государства.

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Накануне он назвал создание СНГ оправданным шагом. По его словам, по очень многим направлениям между странами углубилась интеграция.

По мнению президента РФ, «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль», в том числе позволяют проходить «тяжелое время пандемии». Путин пояснил, что созданные в те годы коммуникации и предприятия дают России возможность преодолевать трудности пандемии лучше, чем другим странам мира.

Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, заключил он.

Неформальная встреча глав государств — участников СНГ прошла 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Во встрече глав государств приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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