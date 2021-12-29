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Переговоры Путина и Лукашенко продлились около трех часов

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Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в среду, 29 декабря, завершились в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила около трех часов.

Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух государств. В частности, Путин заявил, что в феврале–марте 2022 года состоятся российско-белорусские военные учения. Со своей стороны президент Белоруссии попросил Путина продолжать сотрудничество в военной отрасли и военно-производственной сфере.

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Кроме того, российский лидер отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

Ранее, 23 декабря, президент России рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, сказал президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии.

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