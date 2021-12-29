Прямой эфир
Мир
Переговоры Путина и Лукашенко продлились около трех часов
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
Украина запретила ввоз пяти детских книг из России
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо

Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году

Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения в начале 2022 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В феврале-марте 2022 года состоятся российско-белорусские военные учения. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Помоги, сосед: почему россияне едут за машинами в Белоруссию
Как найти новый автомобиль без дорогого допоборудования

«Как вы и предлагали, мы проведем их, там военные согласуют — в марте или в феврале. Не знаю, когда они решат», — сказал российский лидер.

Со своей стороны президент Белоруссии попросил Путина продолжать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере.

«Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят — прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», — сказал Лукашенко.

По его мнению, предстоящие военные учения двух стран идут на пользу отношениям государств.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух государств.

После встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург накануне для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

22 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга.

Также в декабре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021