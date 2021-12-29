Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году

В феврале-марте 2022 года состоятся российско-белорусские военные учения. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Как вы и предлагали, мы проведем их, там военные согласуют — в марте или в феврале. Не знаю, когда они решат», — сказал российский лидер.

Со своей стороны президент Белоруссии попросил Путина продолжать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере.

«Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят — прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», — сказал Лукашенко.

По его мнению, предстоящие военные учения двух стран идут на пользу отношениям государств.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух государств.

После встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург накануне для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

22 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга.

Также в декабре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.