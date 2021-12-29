Путин и Лукашенко начали переговоры в формате один на один в Петербурге

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге в формате один на один. Об этом сообщил в среду, 29 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков «РИА Новости».

Лидеры общаются в Константиновском дворце в Стрельне. Путин и Лукашенко обсуждают актуальные вопросы сотрудничества двух государств. После встречи президенты планируют сыграть в хоккей, уточняет БелТА.

Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург накануне для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

23 декабря Путин заявил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.