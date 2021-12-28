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Лукашенко прибыл в Петербург для участия в саммите глав стран СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ и переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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«Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. <...> На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — указано на сайте президента Белоруссии.

Ранее в тот же день политолог Денис Денисов поделился мнением с «Известиями» о том, что доминирующей темой на предстоящей неформальной встрече глав государств — участников СНГ станет Украина. Эксперт также указал, что некоторые представители стран СНГ поддержат позицию России в отношении НАТО, в том числе по вопросу нерасширения Североатлантического альянса.

25 декабря в Кремле сообщили, что в во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

До этого, 23 декабря, Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

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