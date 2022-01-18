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Грызлов прокомментировал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии

Грызлов: Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Белоруссии
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Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

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«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <...> Конечно, это не остается незамеченным», — подчеркнул он в опубликованном 18 января интервью ТАСС.

Как отметил посол, к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят внимательно. Так, регулярно проходит совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства.

Также Грызлов указал на то, что в ноябре 2021 года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства. Новая редакция создана с учетом актуальной геополитической ситуации и текущих военных угроз, добавил он.

5 января Белоруссия и Россия провели первое совместное патрулирование границ Союзного государства в 2022 году.

Как отмечал в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства предполагает купирование угроз, связанных с приближением к границам военной инфраструктуры НАТО.

18 декабря заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. По его словам, контингент США около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек.

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