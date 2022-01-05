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Истребители Белоруссии и России провели совместное патрулирование границ

Истребители Белоруссии и России провели первое в этом году совместное патрулирование границ
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Российские и белорусские истребители Су-30СМ впервые в 2022 году провели совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом в среду, 5 января, сообщает минобороны Белоруссии.

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«Летчики находились в воздухе 120 минут. За время патрулирования авиаторы преодолели более 1150 километров», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

До этого, 18 декабря, Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы.

В тот же день заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии.

По его словам, контингент США около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек. При этом Штаты, по соглашению от 15 августа 2020 года о расширенном сотрудничестве в сфере обороны между США и Польшей, могут увеличить контингент еще на 1 тыс. человек, а также совершенствовать имеющуюся военную инфраструктуру под размещение около 20 тыс. американских военнослужащих.

До этого, 29 ноября, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.

В тот же день Хренин также сообщил, что Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Они будут направлены на отработку защиты южных границ страны. При этом глава минобороны Белоруссии отметил, что Москва и Минск не планирует проводить масштабные учение наподобие «Запада».

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