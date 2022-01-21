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В Севастополе школы получили анонимные сообщения о минировании

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В Севастополе школы получили анонимные сообщения о минировании зданий. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

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«Сообщения поступили в 10 образовательных учреждений. Проводятся все необходимые действия правоохранительными органами по обеспечению безопасности в этих учреждениях. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия», — рассказали журналистам в администрации города.

Ранее в этот же день в Симферополе экстренно отменили занятия во всех школах также из-за сообщений о минировании.

В четверг, 20 января, в Челябинске тоже поступили ложные анонимные сообщения об угрозах минирования школ города. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

Кроме того, угрозы о минировании поступили шести московским школам. При этом, по данным «Известий», в тексте сообщений упоминалась Украина. Послания пришли на электронную почту учебных заведений и были переданы полиции. Правоохранители также не нашли в школах взрывных устройств.

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