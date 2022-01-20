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Занятия отменили в школах Челябинска из-за сообщений о минировании

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Полиция Челябинска проводит проверку в школах города из-за сообщений о минировании. Об этом 20 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Вот это номер: ложные минирования на территории России имеют украинский след
Основной площадкой координации действий «минеров» могут быть закрытые чаты Telegram-каналов

«Сегодня, 20 января, правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено», — указано в сообщении.

В горадминистрации уточнили, что из-за информации об угрозе взрывов занятия во всех школах отменены. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

Кроме того, угрозы о минировании поступили шести московским школам. При этом, по данным «Известий», в тексте сообщений упоминалась Украина. Послания пришли на электронную почту учебных заведений и были переданы полиции. Правоохранители не нашли в школах взрывных устройств.

Исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что сообщения о минировании школ поступали не из России. Проведя собственное расследование, они заявили, что большинство звонков осуществлялось с территории Украины.

Как предположил в беседе с «Известиями» профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов, массовая рассылка сообщений о минировании могла быть осуществлена недоброжелателями, «чтобы насолить России», либо школьниками, которые решили продлить себе каникулы или не хотят писать контрольные работы.

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