В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»

Шести московским школам поступили угрозы о минировании. В тексте сообщений, по данным «Известий», упоминалась Украина.

Отмечается, что послания пришли на электронную почту учебных заведений. О письмах сообщили в полицию. После этого в школы направили правоохранителей с кинологами и служебными собаками. На их территориях не нашли взрывных устройств.

Злоумышленник сообщил, что готов привести взрывные устройства в действие, однако может отказаться от своего плана за деньги.

«Пускай все те, кто меня гнобил узнает мою злость. Во избежание всего этого я требую 6 млн рублей», — говорилось в письме.

С начала года в стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании.

12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов, а 13 января все школы были эвакуированы из-за сообщений о минировании и в городе Саратове. Из-за проверки зданий занятия для учащихся были отменены. По данным «Известий», сообщения поступали не в образовательные учреждения, а в администрацию города и полицию через электронную почту и звонки.