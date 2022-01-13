Эксперт назвал способы вычислить «заминировавших» школы в городах России

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» рассказал, как могут быть вычислены злоумышленники, распространяющие ложные сообщения о минировании школ.

Последние дни в стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, накануне в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

В четверг пресс-служба мэрии Саратова сообщила, что все школы города были эвакуированы из-за аналогичных сообщений. По данным источника «Известий», занятия в образовательных учреждениях были отменены, а учащихся отправили домой. Как уточнил собеседник, сообщения поступали не в школы, а в администрацию и полицию через электронную почту и звонки.

Вехов допустил, что такая массовая рассылка могла быть осуществлена недоброжелателями, «чтобы насолить России», либо школьниками, которые решили продлить себе каникулы или не хотят писать контрольные работы.

Эксперт напомнил, что еще в Советском Союзе фиксировались случаи сообщений о якобы минировании школ, однако тогда правонарушители только звонили по телефону, а теперь используют более современные и, по мнению самих злоумышленников, более анонимные средства связи.

Вычислить, кто именно сообщил о лжеминировании, можно, подчеркнул Вехов, так как рассылка сообщений, например, по электронной почте создает только иллюзию анонимности для нарушителей закона, а правоохранители могут легко их вычислить, в том числе по ip-адресу или по адресу регистрации.

По словам эксперта, электронная почта в России и в ряде других стран, в том числе в Китае, регистрируется или по паспорту, или по номеру телефона, а при покупке SIM-карты нужно предоставлять паспортные данные.

«Если речь идет о коллективной точке доступа, вы знаете, есть у нас интернет-кафе и так далее, когда у нас несколько компьютеров работают по одному MAC-адресу. Здесь уже вступают в действие видеокамеры, которые в обязательном порядке должны быть установлены в таких точках коллективного доступа», — отметил он.

Ранее в четверг руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Известиям», что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществляются с территории Украины.

Несколько телефонных террористов специалистам удалось найти также на территории Польши и России. В целом было обнаружено свыше 10 каналов, большую часть которых зарегистрировали в январе 2022 года.