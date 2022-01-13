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Школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом заявила четверг, 13 декабря, пресс-служба мэрии региона.

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«Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются», — отмечается в заявлении.

По данным источника «Известий», занятия отменили, а учащихся отправили домой. В настоящий момент постепенно проверяются школы, всего 136 объектов, около 20 уже проверено, в них ничего не обнаружено.

Кроме того, как уточнил собеседник, сообщения поступали не в школы, а в администрацию и полицию через электронную почту и звонки. Однако установить, откуда именно поступала информация, пока невозможно.

Накануне учеников и сотрудников школ также эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании. В списке учебных заведений, администрация которых провела эвакуацию, числилось 151 образовательное учреждение.

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