За сутки в России госпитализировали 9136 человек с COVID-19
За прошедшие сутки в России зафиксировано 49 513 случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Наибольшее число заболевших выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5922) и Подмосковье (4424).
От последствий коронавируса за 24 часа скончались 692 человека.
Число госпитализаций за сутки составило 9136 и снизилось на 0,34% по сравнению с предшествующими сутками.
Выздоровели за сутки 24 719 человек, или на 1% больше по сравнению с 20 января.
Ранее в этот день инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве он наступит немного раньше — в конце января — начале февраля.
Средний инкубационный период у штамма коронавирус «Омикрон» — два-три дня, максимум семь дней, сказал специалист. Максимум случаев будет выявлен во время четвертого инкубационного периода. В Москве это будет в конце января — начале февраля. Тимаков предположил, что общий пик по России будет зафиксирован в середине февраля.
20 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие недоминирующие штаммы — 43,8%.
19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
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