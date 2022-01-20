Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»

США и союзники получили от России отказ в ответ на дипломатические предложения в «духе взаимности». Об этом в четверг, 20 января, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

18 января стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Отмечается, что тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

В этот же день Лавров встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок. В разговоре с ней он отметил, что Россия не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Он также подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины. Бербок также отметила, что сосредоточение на границе с Украиной более 100 тыс. российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.