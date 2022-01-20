Врач оценил уровень защиты от «Омикрона» при ношении масок и респираторов

Тканевые маски малоэффективны против штамма короновируса «Омикрон». Лучше всего от инфекции будут защищать респираторы. Об этом в четверг, 20 января, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

«Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к «Дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем обычная медицинская маска», — заявил Водовозов каналу «Москва 24».

Медицинские маски эффективнее тканевых, однако при их ношении остается негерметичное подмасочное пространство, поэтому происходит постоянное проникновении окружающего воздуха.

Водовозов напомнил, что при намокании маски ее необходимо снять и выкинуть. Врач советует отдавать предпочтение респираторам второго класса — они помогут снизить количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц.

«По стоимости он почти сопоставим с двумя масками, а по эффективности обходит очень сильно, потому что обеспечивает фильтрацию до 95%. Мы уменьшаем количество частиц, которые распространяет больной и которые может потом вдохнуть здоровый человек. Для «Омикрона» это невероятно важно, потому что этот генетический вариант коронавируса обладает высоченной контагиозностью», — добавил Водовозов.

Ранее в этот день главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «Омикрон» начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками.

Крюков рассказал, что для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы для полоскания. Также можно применять таблетки и спреи с анестетиком.

20 января врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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