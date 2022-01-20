Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса
Мир
На Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19
Мир
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Спорт
Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Экономика
Германии предрекли суровые санкции США из-за «Северного потока – 2»
Политика
Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января
Мир
Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на предложения РФ
Мир
МИД объяснил спекуляции Запада на тему «вторжения» России на Украину
Мир
ВОЗ назвала неэффективными ограничения на поездки между странами из-за COVID-19
Сюжет:

Врач оценил уровень защиты от «Омикрона» при ношении масок и респираторов

Врач Водовозов сравнил эффективность тканевых масок и респираторов при «Омикроне»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тканевые маски малоэффективны против штамма короновируса «Омикрон». Лучше всего от инфекции будут защищать респираторы. Об этом в четверг, 20 января, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

«Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к «Дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем обычная медицинская маска», — заявил Водовозов каналу «Москва 24».

Медицинские маски эффективнее тканевых, однако при их ношении остается негерметичное подмасочное пространство, поэтому происходит постоянное проникновении окружающего воздуха.

Водовозов напомнил, что при намокании маски ее необходимо снять и выкинуть. Врач советует отдавать предпочтение респираторам второго класса — они помогут снизить количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц.

«По стоимости он почти сопоставим с двумя масками, а по эффективности обходит очень сильно, потому что обеспечивает фильтрацию до 95%. Мы уменьшаем количество частиц, которые распространяет больной и которые может потом вдохнуть здоровый человек. Для «Омикрона» это невероятно важно, потому что этот генетический вариант коронавируса обладает высоченной контагиозностью», — добавил Водовозов.

Ранее в этот день главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «Омикрон» начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками.

Крюков рассказал, что для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы для полоскания. Также можно применять таблетки и спреи с анестетиком.

20 января врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022