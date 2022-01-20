Главный лор Москвы дал рекомендации при «Омикрон»-штамме COVID-19

При инфицировании штаммом коронавируса «Омикрон» начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками. Об этом в четверг, 20 января, рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Крюков напомнил, что «Омикрон» уже распространяется в столице. При этом лор уточнил, что болезнь обычно протекает в легкой форме и реже вызывает госпитализации по сравнению с другими вариантами COVID-19.

«Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «Омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой — это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «Омикрон» нужно привычными способами», — рассказал Крюков ТАСС.

Лор отметил, что принимать антибиотики можно только по назначению врача.

Крюков рассказал, что для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы для полоскания. Также можно применять таблетки и спреи с анестетиком.

«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке», — добавил врач.

Течение болезни поможет облегчить регулярное проветривание помещений и увлажнение воздуха.

Ранее в этот день врач Владимир Зайцев рассказал, что «Омикрон» в первую очередь поражает слизистые и верхние дыхательные пути. В этой связи следует обрабатывать именно нос и горло. Он объяснил, что спиртовые смеси обжигают слизистые оболочки и могут образовать рубцы, потому важно, чтобы антисептики были на водной основе.

Ранее 20 января врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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