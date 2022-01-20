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Врач рассказал о действиях при признаках «Омикрона»

Врач Зайцев рассказал, что делать при признаках штамма коронавируса «Омикрон»
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Врач Владимир Зайцев рассказал, что делать при появлении первых признаков нового штамма коронавируса «Омикрон». Он пояснил, что новый штамм обладает более высокой заразностью, а болезнь развивается очень быстро.

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В беседе с ИА Nation News 19 января врач отметил, что «Омикрон» в первую очередь поражает слизистые и верхние дыхательные пути. В этой связи следует обрабатывать именно нос и горло.

«Это первое, что должен делать человек при подозрении на инфекцию — полоскание антисептиками на водной основе, не спиртовой», — рассказал медик.

Он объяснил, что спиртовые смеси обжигают слизистые оболочки и могут образовать рубцы, потому важно, чтобы антисептики были на водной основе, пишет НСН.

По словам специалистов, первыми признаками «Омикрона» напоминают симптомы ОРВИ, отмечает телеканал «360».

Ранее 20 января врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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