В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков

В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек 20 января.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — цитирует Азирбек Telegram-канал «Алматинская трагедия», публикующий официальную информацию о январских событиях в республике.

По ее словам, тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — заключила Азирбек.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной их экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В тот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.