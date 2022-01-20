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В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков

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В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек 20 января.

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«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — цитирует Азирбек Telegram-канал «Алматинская трагедия», публикующий официальную информацию о январских событиях в республике.

По ее словам, тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — заключила Азирбек.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной их экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В тот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

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