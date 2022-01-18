В Казахстане отметили роль экстремисткой организации в провокации беспорядков

Организация, признанная в Казахстане экстремистской, провоцировала прошедшие в начале января беспорядки. Об этом заявил во вторник, 18 января, государственный секретарь республики Ерлан Карин в интервью телеканалу «Хабар-24».

«Все этой ситуацией воспользовались радикалы, террористические группы. И в том числе одна из признанных судом в качестве экстремистской организация провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий», — отметил Карин.

Он уточнил, что именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания и инструкции. Госсекретарь добавил, что уже видна попытка привнести в общество радикальные идеологии и линии поведения. При этом Карин не уточнил, о какой организации идет речь.

Вместе с тем госсекретарь обратил внимание на то, что антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП.

«Несмотря на то что завтра режим ЧП, чрезвычайного положения, будет снят, режим АТО будет сохраняться в некоторых регионах, режим антитеррористической операции, при этом наивысший уровень», — заключил Карин.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа отменяется в Казахстане в ночь на среду, 19 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

На территории всей страны был объявлен режим ЧП.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В этот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.