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Блинкен пригрозил «калечащими» последствиями для РФ при эскалации на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими».

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«Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», — говорится в сообщении пресс-службы госдепа.

Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

Накануне представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу введения санкций в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», в том числе отключение от SWIFT. При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. В Белом доме эти сведения не подтвердили, указав, что рассматриваются все варианты воздействия на РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз указал на отсутствие каких-либо планов у России по вторжению на Украину. Рябков также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Киева, так как эти действия представляют для России угрозу.

Кроме того, Рябков заявил, что ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. Он обратил внимание на то, что они используют Украину как рычаг давления на Москву.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

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