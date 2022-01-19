США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году

США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году. Об этом в среду, 19 января, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации палаты представителей в декабре», — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, трансляция которой велась на странице Госдепа в Twitter.

Днем ранее представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.