Политолог назвал возможную причину отказа Поклонской от должности посла

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо‑Верде для того, чтобы отвести внимание недоброжелателей России и Украины от своей персоны. Об этом политолог Максим Жаров заявил в среду, 19 января.

По его словам, есть угроза экстрадиции Поклонской на Украину, поскольку есть прецедент с гражданином Венесуэлы. «Был скандал с Мадуро, который заблокировал переговоры с оппозицией, поскольку экстрадировали гражданина Венесуэлы в США. Есть серьезная угроза безопасности Натальи Поклонской», — цитирует Жарова НСН.

По словам политолога, в адрес Поклонской поступали серьезные угрозы со стороны Украины. Он предположил, что, если какое-то время она не будет появляться на горизонте, ее карьера может быть продолжена.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

После назначения ее послом МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде, подняв вопрос о «преступной деятельности» Поклонской. Позднее стало известно, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Поклонскую, поскольку это противоречит уставу организации, пишет «Ридус».

19 января в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались, передает RT.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.