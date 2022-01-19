Отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде отменен

Отъезд Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам. Об этом сообщили в среду, 19 января, в МИД РФ.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Поклонская подтвердила данную информацию. Она также отметила, что не получала зарплату за дипломатическую службу.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.