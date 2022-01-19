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Песков прокомментировал отмену отъезда Поклонской послом в Кабо-Верде

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 19 января, прокомментировал отмену отъезда Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.

Он пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

«А почему — речь же идет о личных обстоятельствах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах отмены отъезда.

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13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

19 января в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.

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