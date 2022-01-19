Президент НАНГС допустил прекращение поставок газа в Молдавию

В том случае, если Кишинев не произведет авансовый платеж за газ за первую половину января, «Газпром», вероятнее всего, приостановит поставку, что грозит Молдавии энергетическим коллапсом, так как энергетика этой страны практически полностью основана на газогенерации. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в среду, 19 января.

Ранее в этот же день премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица заявила, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок, если не получит очередной платеж до 20 января. Она отметила, что молдавская компания не успела собрать средства, поэтому в стране пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что Кишинев просит «Газпром» разрешить погасить долг за поставленный газ с 1 по 15 января поэтапно. Предлагается внести аванс в размере $38 млн.

По словам Хайкова, больших запасов газа в Молдавии нет, а получить его откуда-либо по цене ниже действующего контракта с «Газпромом» без предоплаты невозможно. Он напомнил, что республика столкнулась с аналогичным кризисом в октябре, когда закончился предыдущий контракт с российской компанией. Он указал, что Молдавия ежедневно покупала газ на спотовом рынке по цене в несколько раз дороже предложенной «Газпромом». В итоге Кишиев подписал договор с российским холдингом о цене практически в два раза дешевле рыночной, хоть она и стала в несколько раз дороже действующей ранее.

Сейчас же в условиях рекордно низких запасов газа в Европе и на Украине приобрести газ «будет проблематично даже по высоким ценам». Эксперт отметил, что если это и получится, то только по 100-процентной предоплате — в этом случае фактически Молдавия заплатит больше, чем оставшаяся сумма аванса «Газпрому».

Отсутствие газа в Молдавии приведет к остановке коммерческих и промышленных предприятий и уже после — к ограничениям для населения. Остановка предприятий и снижение их доходов приведет к еще большим проблемам в экономике страны, которая и так находится в «крайне тяжелом положении», что усугубит проблему неплатежей за газ потребителями в адрес «Молдовагаза». Остановка деятельности предприятий приведет к снижению занятости и невыплатам зарплат, что, в свою очередь, увеличит неплатежи уже со стороны населения. Также может быть даже остановлена газотранспортная и распределительная сеть в республике, в результате чего энергетика страны остановится.

«В дальнейшем это может привести к социальным волнениям и смене власти, так как действующая не может обеспечить эффективную работу экономики страны и социальные потребности населения», — заключил председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития.

Чтобы решить эту проблему, необходим, по его словам, комплексный подход: повышение тарифов на газ, электроэнергию и тепло в Молдавии одновременно со снижением энергопотребления через повышение энергоэффективности во всех сферах. Кроме того, нужно разработать льготные кредитные продукты для потребителей энергоресурсов внутри страны, чтобы они могли рассчитываться за них вовремя.

Для закрытия существующих долгов Молдавия может передать «Газпрому» какие-нибудь ликвидные бизнес-активы, полагает эксперт.

В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг «Молдовагаза» перед холдингом составляет $433 млн, а с учетом просрочки — $709 млн. В декабре глава «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в Facebook, что компания полностью рассчиталась с Россией за газ, полученный в ноябре.