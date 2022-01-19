Вирусолог объяснил тяжелое течение «Омикрона» у детей

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, почему штамм коронавируса «Омикрон» протекает у детей тяжелее, чем «Дельта».

В беседе с Lenta.Ru в среду, 19 января, врач разъяснил, что «Омикрон» является более заразным и лучше размножается в верхних дыхательных путях, потому у детей он протекает тяжелее.

Между тем он отметил, что тяжелое течение этого штамма фиксируется редко.

«Особо тяжелых заболеваний у детей не так много, тем не менее они болеют, и смертельные случаи уже известны, но это редкие случаи», — пояснил Альтштейн.

17 января врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил повышенную опасность «Омикрона» для детей. По его словам, она высока из-за последствий, которые он вызывает. Чаще всего это бронхит с тяжелыми осложнениями, уточняет телеканал «360».

13 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала самую уязвимую перед «Омикроном» группу пациентов. Она указала, что среди пациентов с подтвержденным новым штаммом всё чаще встречаются дети.

Также она добавила, что новый штамм наиболее опасен для непривитых граждан, пишет сайт kp.ru. Руженцова подчеркнула, что, несмотря на то что большинство пациентов переносят заболевание, вызванное этой разновидностью вируса, в легкой форме, нельзя несерьезно относиться к «Омикрону», отмечает НСН.

Специалист призвала принимать меры для профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. В частности, речь идет о соблюдении дистанции, ношении масок, использовании дезинфекции и т.д., отмечает телеканал «Звезда».

Китайский вирусолог Чжан Вэньхуна 9 января рассказал, что «Омикрон» представляет собой повышенную опасность для людей с низким иммунологическим статусом.

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