В Роспотребнадзоре рассказали о детях с «Омикрон»-штаммом

Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом коронавируса «Омикрон» есть дети, рассказала 13 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом «Омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста. Данные [об их числе] уточняются», — сообщила она ТАСС.

По предварительным данным из ЮАР, где «Омикрон» стал преобладающим штаммом за анализируемый период, симптомы коронавирусной инфекции проявляются у детей до трех лет. Данных по тяжести перенесения заболевания детьми нет.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в четверг, 13 января, заявил, что свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. Он полагает, что «Омикрон» — это последняя мутация коронавируса перед уходом в другую популяцию.

12 января вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Он добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с «Омикроном», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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