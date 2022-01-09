В Китае назвали особо уязвимую перед «Омикроном» группу людей

Распространившийся по всему миру новый штамм COVID-19 «Омикрон» представляет собой повышенную опасность для людей с низкими иммунологическими способностями. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщило издание Global Times со ссылкой на китайского вирусолога Чжан Вэньхуна.

На прошедшей в субботу пресс-конференции, передает издание, Вэньхун заявил, что «Омикрон» является не просто «тяжелой простудой», как говорят некоторые китайские СМИ, поскольку проведенные исследования доказали низкую способность иммунной системы человека справляться с заболеванием, вызванным этим штаммом.

«Мы допускаем аргумент о вакцинации. Но мы не должны недооценивать влияние вакцин в борьбе с COVID-19», — сказал Чжан.

Кроме того, он подчеркнул, что в условиях быстрого распространения «Омикрона» страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.

«Если медицинских ресурсов не слишком много, Омикрон будет «кусать» людей», — уточнил вирусолог.

Ранее в воскресенье индийский ученый Анимеш Арья предупредил, что штамм COVID-19 «Омикрон» может представлять большую опасность для детей в связи с тем, что частота дыхания детей выше, чем у взрослых. Таким образом, данная возрастная категория наиболее восприимчива к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

Ученый добавил, что симптомы заболевания «Омикроном» не отличаются от тех, что проявляются у взрослых, это боль в горле, повышение температуры, усталость.

В субботу, 8 января, были опубликованы результаты исследования южноафриканских ученых. Они пришли к выводу, что появление штамма «Омикрон» свидетельствует о завершении самой острой фазы пандемии коронавируса.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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