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Общество
Ученый заявил о повышенной опасности «Омикрона» для детей
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Ученый заявил о повышенной опасности «Омикрона» для детей

Индийский ученый Арья: «омикрон» особенно опасен для детей из-за особенности дыхательных путей
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Штамм COVID-19 «Омикрон» может представлять большую опасность для детей, предупредил индийский ученый Анимеш Арья.

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По его словам, опасность данного варианта вируса для детей может быть связана с тем, что у них частота дыхания выше, чем у взрослых. Таким образом, дети более восприимчивы к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим, чем взрослые, количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны», — указал специалист в беседе с изданием IANS.

Как уточнил ученый, у детей «Омикрон» проявляется так же, как у взрослых: боль в горле, повышение температуры, усталость.

«Родители должны заставлять своих детей как можно больше оставаться дома, принимать все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения», — подчеркнул он.

8 января были опубликованы результаты исследования южноафриканских ученых. Они пришли к выводу, что появление штамма «Омикрон» свидетельствует о завершении самой острой фазы пандемии коронавируса.

Ранее, 3 января, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что особенность течения COVD-19 у детей заключается в разных проявлениях болезни: так, одним из симптомов могут стать так называемые ковидные пальцы — осложнение, которое напоминает обморожение. Он также указал, что пневмония, как правило, встречается у детей старше семи лет. Поражение легких у подростков сопоставимо с поражением легких у взрослых. Также тяжелее всего болеют дети до года, отметил Горелов.

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