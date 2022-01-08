Ученые из ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «Омикрона»

Появление штамма «Омикрон» означает, что самая острая фаза пандемии коронавируса близится к завершению. Об этом заявили южноафриканские ученые, проведя исследование в больнице Стива Бико в Претории, где был впервые зафиксирован «Омикрон», сообщило агентство Bloomberg 8 января.

Отмечается, что специалисты проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в последнюю волну, и данные 3976 человек, переболевших раньше. Выяснилось, что вызванная «Омикроном» волна заражений двигалась «с беспрецедентной скоростью», но вызывала более легкие случаи, чем предыдущие штаммы.

Врачи обнаружили, что во время текущей волны только 4,5% пациентов умерли в больницах, в то время как ранее этот показатель составлял 21%. Также, по словам ученых, меньше людей было госпитализировано в отделения интенсивной терапии, а их пребывание в стационаре сократилось с 8,8 до 4 суток.

«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — отметили исследователи.

Ранее, 3 января, технический директор Управления общественного здравоохранения Дании Тира Гроув Краузе заявила, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. Она обратила внимание на то, что число госпитализаций почти в два раза ниже при «Омикроне», чем при «Дельте».

Схожее мнение 23 декабря «Известиям» высказал и вирусолог Феликс Ершов. По его словам, «‎Омикрон»‎ может быть последним штаммом и сигналом к окончанию пандемии.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.