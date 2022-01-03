Прямой эфир
Мир
Тест министра обороны США на COVID дал положительный результат
Мир
Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме
Мир
В США указали на накопление зерновых культур КНР
Мир
Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе
Общество
«Омикрон»-штамм выявили в Карелии
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов
Мир
Премьер-министр Судана Хамдок объявил об отставке
Мир
В Турции построят первый «фруктовый» национальный парк
Мир
Роналдо заболел COVID-19
Спорт
Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали о проявлении COVID у детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особенность течения COVD-19 у детей заключается в разных проявлениях болезни: так, одним из симптомов могут стать так называемые «ковидные пальцы» — осложнение, которое напоминает обморожение. Об этом в понедельник, 3 января, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«У детей разного возраста могут быть разные проявления коронавирусной инфекции. В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — рассказал Горелов в беседе с «РИА Новости».

Дополнительно он указал: пневмония, как правило, встречается у детей старше семи лет. Поражение легких у подростков сопоставимо с поражением легких у взрослых. Также тяжелее всего болеют дети до года, отметил Горелов.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три–пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий–пятый день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021