Метеоролог объяснила резкое похолодание в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям» в среду, 19 января, почему в Москве происходит похолодание.

Как отметила специалист, уже сегодня в столице существенно похолодало, утром температура опустилась до –10,7 градуса, а в Подмосковье — до –15 градусов.

«Это можно объяснить тем, что к нам поступает холодный воздух с запада. В середине дня будет около 8 градусов мороза. В целом температура воздуха будет держаться на отметке –6...–8 градусов. Погода в столице будет достаточно комфортной, без осадков, правда, такая погода задержится ненадолго, и уже вечером будет влияние циклона», — отметила Волосюк.

К вечеру солнце скроется, ночью ожидается снег, а 20 января будет пасмурно и снежно, однако морозы ослабеют.

Температура воздуха 20 января составит –7...–9 градусов, а по области — –7...–12 градусов. В этот день давление будет падать и достигнет 737 мм ртутного столба, что ниже нормы на 10 единиц, заключила Волосюк.

В начале января в МЧС рекомендовали не использовать в морозы увлажняющие кожу кремы и помады, так как они способствуют обморожению. Сотрудники ведомства уточнили, что вода в этих средствах наполняет поры и может замерзнуть в сильный холод.