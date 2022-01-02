В МЧС порекомендовали не использовать кремы и помады в морозы

В морозную погоду не стоит использовать увлажняющие кожу кремы и помады, так как они способствуют обморожению. Об этом 2 января сообщили в МЧС.

Специалисты перед выходом на улице рекомендуют хорошо защитить открытые участки тела, советуют надеть теплые носки, а перчатки заменить варежками.

«Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замерзнет на морозе», — подчеркнули в ведомстве.

Жирным кремом можно смазать лицо за полчаса до выхода, губы можно защитить бесцветной помадой. Если необходимо находиться на морозе длительное время, то надо каждые полтора часа заходить в помещение, чтобы погреться.

В морозы может навредить низкокалорийная диета, в рацион также следует добавить продукты с витамином С. Алкоголь согреться не поможет, напомнили спасатели.

«Спиртное дает обманчивое ощущение тепла — сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт», — заключили в ведомстве.

31 декабря врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт группы компаний «Инвитро» Виолетта Бурдакова рассказала «Известиям» об отличиях аллергии на холод и обморожения. По словам специалиста, аллергия на холод — один из видов физической крапивницы, которая характеризуется развитием зудящих волдырей на коже и/или ангионевротическим отеком (отек Квинке) в ответ на воздействие низкой температуры.

При обморожении же происходит повреждение тканей организма, воздействие холода приводит к спазму сосудов, в результате чего замедляется кровоток и нарушается кровоснабжение тканей и органов.

9 декабря врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи, так же как и сильное солнце.