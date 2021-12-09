Дерматолог рассказала о влиянии мороза на кожу

Воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи так же, как и сильное солнце. О том, как избежать пагубного воздействия мороза на кожу зимой, «Известиям» рассказала заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология», врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова.

Эксперт отметила, что после лыжной прогулки у многих наблюдается здоровый румянец и отличный цвет лица. Но зачастую пациентам с дерматологическими заболеваниями (такими как купероз и розацеа) сильное переохлаждение вредно. Сосуды еще больше повреждаются и появляются новые телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).

«При воздействии холодом сальные железы начинают работать в более экономном режиме и в итоге кожа пересушивается, так как лишается липидной защиты. Допустим, вы обладатель жирной кожи, тогда вы отметите, что лицо стало меньше блестеть, а если у кожа тонкая и чувствительная, лицо, безусловно, пострадает от ветра и низких температур», — подчеркнула Андриянова.

Для того чтобы избежать негативного влияния мороза на кожу, необходим грамотный уход — агрессивные средства лучше заменить на деликатные, все увлажняющие летние крема — на питательные и защищающие.

«Перед выходом на прогулку не забывайте, что лицо наиболее чувствительно к морозу, особенно область глаз и губ (для них стоит подобрать специальный уход). Солнцезащитный крем также обязателен, холодная погода с УФО может привести к появлению морщин», — добавила косметолог.

Кроме того, Андриянова посоветовала обратить внимание на прием БАДов. Омега 3-6, рутин и ресвератрол, витамины группы В и аскорбиновая кислота помогут противостоять агрессивному воздействию холода. Однако сначала следует проконсультироваться у дерматолога и сдать анализы для назначения правильной дозировки, уточнила врач.

«Коллаген в виде БАДов тоже поможет укрепит кожу и восполнит запасы гликозаминогликанов и эластина. Также следует пить больше сосудоукрепляющих чаев (шиповник, черная смородина, малина) и постараться ограничить свои вредные привычки — курение и употребление крепких спиртных напитков», — заключила специалист.

2 декабря кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенности проявления аллергии на холод, а также о методах ее лечения.

Врач отметила, что в редких случаях болезнь может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, в виде спазмов пищевода, болей в желудке. Такие пациенты, по словам специалиста, вынуждены соблюдать строгий режим.

Логина добавила, что подобная аллергия клинически проявляется в большинстве случаев в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе также может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением.