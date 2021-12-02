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Врач рассказала о проявлении аллергии на холод

Аллерголог Логина рассказала, как проявляется аллергия на холод
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Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенности проявления аллергии на холод, а также о методах ее лечения.

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По словам специалиста, холодовая аллергия представляет собой повышенную иммунную реакцию на так называемые холодовые белки — агглютинины, которые вырабатываются в организме при охлаждении. Это местная реакция, когда человек, например, соприкасается с холодными предметами или находится в комнате с кондиционером в летнее время года.

«Эти белки вообще нужны нам всем, так как осуществляют функцию терморегуляции при охлаждении. Именно с ними связано расширение сосудов… Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания... Как и на безвредную пыльцу березы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины», — разъяснила Логина в беседе с RT в четверг, 2 декабря.

Такая реакция в тяжелых случаях может сохраняться в течение нескольких часов после того, как человек уже попал в теплое помещение, пишет «Москва 24».

Аллерголог рассказала, что возникнуть холодовая аллергия может при плюсовой температуре воздуха и даже летом, например, во время купания в водоеме. Она предупредила, что разница между температурой воздуха и водоема может спровоцировать анафилактический шок с потерей сознания, потому это может быть опасным для людей, страдающих холодовой аллергией.

Врач отметила, что в редких случаях болезнь может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, в виде спазмов пищевода, болей в желудке. Такие пациенты, по словам специалиста, вынуждены соблюдать строгий режим.

Логина добавила, что подобная аллергия клинически проявляется в большинстве случаев в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе также может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением, сообщает телеканал «360».

Кроме того, аллергия на холод может проявляться у больных, страдающих аллергическими заболеваниями органов дыхания. Холод может спровоцировать сильный отек, обильные выделения из глаз, носа, а также приступы бронхиальной астмы.

С возрастом пациента, подчеркнула врач, возникновение холодовой аллергии никак не связано.

Лечение холодовой аллергии, по словам специалиста, проводится по методу аутолимфоцитотерапии. Он представляет собой лечение собственными иммунными клетками, которые выделяются из небольшого количества крови пациента, отмечает телеканал «Звезда».

1 декабря британские эксперты заявили, что живая елка, которую традиционно принято ставить дома на Рождество и Новый год, несет в себе опасность, поскольку в ней содержатся аллергены и множество видов плесени, способных вызвать у человека головные боли.

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