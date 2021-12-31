Врач назвала отличия обморожения от аллергии на холод

Врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт группы компаний «Инвитро» Виолетта Бурдакова рассказала «Известиям», в чем отличие аллергии на холод и обморожения.

Как отметила специалист, аллергия на холод, или холодовая крапивница, — один из видов физической крапивницы, которая характеризуется развитием зудящих волдырей на коже и/или ангионевротическим отеком (отек Квинке) в ответ на воздействие низкой температуры. Открытые участки тела на морозе начинают краснеть и чесаться, может появляться насморк, слезотечение как реакция на отрицательную температуру. Обычно эти симптомы исчезают через пару часов, но в тяжелых случаях могут сохраняться в течение нескольких дней.

При обморожении происходит повреждение тканей организма, воздействие холода приводит к спазму сосудов, в результате чего замедляется кровоток и нарушается кровоснабжение тканей и органов. При длительном пребывании на открытом воздухе при высокой влажности и сильном ветре обморожение можно получить даже осенью и весной при температуре воздуха выше нуля.

Во время холодовой крапивницы уже через несколько минут после пребывания на морозе могут возникать ее признаки: эритема (покраснение), отечность, волдыри, зуд. Часто эти симптомы максимально проявляются при отогревании охлажденных участков тела и исчезают в течение 30–60 минут. Дополнительными симптомами могут быть отеки рук при держании холодных предметов, отек губ, гортани при употреблении холодной еды или напитков.

При этом иногда холодовая крапивница может сопровождаться постоянными высыпаниями, которые появляются через несколько минут после воздействия низкой температуры и сохраняются в течение недели и дольше. Высыпания также могут возникать вокруг охлажденного участка, а не там, где кожа подверглась воздействию мороза. Обычно холодовая крапивница развивается у детей, но может проявиться в любом возрасте.

Один из способов подтверждения холодовой контактной крапивницы — провокационные пробы со льдом (Дункан-тест). Для этого прикладывают кубик льда к коже предплечья и наблюдают за реакцией, которую оценивают через 10 минут. При положительном результате появляется красная сыпь, в большинстве случаев сопровождаемая жжением и зудом кожи. У людей с очень высокой чувствительностью к холоду симптомы могут возникнуть уже через минуту, у других — через 20 и более минут.

Негативная реакция организма на холод может возникнуть спонтанно и исчезнуть самостоятельно без применения медикаментов, но если холодовая крапивница возникает часто, сохраняется длительно и достаточно выражена, Бурдакова рекомендовала обращаться к врачу-аллергологу.

«Если диагноз холодовой крапивницы установлен, уберечься можно следующим образом: на прогулке максимально закрывать открытые участки кожи; перед выходом на улицу наносить на кожу защитный крем, на губы — питательный бальзам; не пить ледяные напитки и не употреблять пищу сразу из холодильника; при низкой температуре сократить время пребывания на улице», — заключила врач.

9 декабря врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи, так же как и сильное солнце.

Эксперт отметила, что после лыжной прогулки у многих наблюдаются здоровый румянец и отличный цвет лица. Но зачастую пациентам с дерматологическими заболеваниями, такими как купероз и розацеа, сильное переохлаждение вредно. Сосуды еще больше повреждаются, и появляются новые телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).