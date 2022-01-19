В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест

В Свердловской области с 20 января отменят QR-коды для посещения общественных мест. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации региона 19 января.

Так, QR-коды с 20 января потребуются только для посещения зданий органов власти, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти. Также QR-код понадобится для посещения домов отдыха и санаториев.

В торговых центрах, заведениях общепита и других коммерческих организациях QR-код требоваться не будет.

Кроме того, госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения региона должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Эта мера рекомендована и другим работодателям, кроме больниц, организаций социального обслуживания граждан, образовательных организаций, пожарной-технических учреждений.

Помимо этого, запрещены зрелища и развлечения с присутствием людей при оказании услуг общественного питания, также запрещены концерты и другие мероприятия в местах, которые для этого не предназначены.

В декабре в Свердловской области до 20 января отменили необходимость предъявления сертификатов о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах. Как отмечал Куйвашев, это стало возможным благодаря принятым ранее мерам по борьбе с распространением коронавируса, которые показали свою эффективность.

До этого, 26 ноября, в регионе ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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