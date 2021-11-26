В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

В Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше. Об этом 26 ноября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что этой категории граждан необходимо ввести первый компонент вакцины до 27 декабря 2021 года включительно, а второй — до 27 января 2022 года.

В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест.

22 ноября сообщалось, что в Свердловской области не зафиксировано случаев смерти от последствий коронавируса среди привитых пациентов. Также стало известно, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных.

21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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