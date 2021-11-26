Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности
Мир
«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида
Мир
Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
Мир
Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово
Общество
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Мир
Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Общество
Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
Общество
Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%
Сюжет:

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше. Об этом 26 ноября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вводить за нос: в Роспотребнадзоре создают назальную вакцину от COVID
От каких инфекций сможет защитить этот препарат

Уточняется, что этой категории граждан необходимо ввести первый компонент вакцины до 27 декабря 2021 года включительно, а второй — до 27 января 2022 года.

В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест.

22 ноября сообщалось, что в Свердловской области не зафиксировано случаев смерти от последствий коронавируса среди привитых пациентов. Также стало известно, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных.

21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021