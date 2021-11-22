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В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки

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В Свердловской области не зафиксировано случаев смерти от последствий коронавируса среди привитых пациентов. Об этом 22 ноября сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

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«Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент (вакцины. — Ред.), к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметил он на брифинге.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы будут опубликованы.

Также Козловских сообщил, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных.

21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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