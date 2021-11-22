В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки

В Свердловской области не зафиксировано случаев смерти от последствий коронавируса среди привитых пациентов. Об этом 22 ноября сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

«Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент (вакцины. — Ред.), к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметил он на брифинге.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы будут опубликованы.

Также Козловских сообщил, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных.

21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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