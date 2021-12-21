В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ

В Свердловской области с 22 декабря по 20 января отменят требование о предъявлении QR-кодов для входа в торговые центры и расположенные на их территории магазины. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, это стало возможно благодаря принятым ранее мерам по борьбе с распространением инфекции, которые показали свою эффективность.

«Все вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей», — отметил он.

Также Куйвашев добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти региона будут вынуждены досрочно вернуть ограничения.

При этом, как сказал губернатор, в указанный период кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR.

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, число зараженных в Свердловской области составило 598 человек, сообщается в Телеграм-канале оперштаба по борьбе с коронавирусом.

26 ноября в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Уточняется, что этой категории граждан необходимо ввести первый компонент вакцины до 27 декабря 2021 года включительно, а второй — до 27 января 2022 года.

22 ноября сообщалось, что в Свердловской области не зафиксировано случаев смерти от последствий коронавируса среди привитых пациентов. Также стало известно, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.