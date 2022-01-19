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Голикова объявила о сокращении срока карантина из-за COVID-19 до семи дней

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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила о сокращении срока карантина из-за COVID-19 в России с 14 до семи дней. Соответствующее заявление он сделала во вторник, 18 января, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

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По ее словам, в стране также пройдет оптимизация подходов к лабораторному исследованию граждан.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что сроки карантина могут быть изменены снова, это зависит от эпидемиологической обстановке в России.

По ее словам, меры социальной поддержки теперь будут продлеваться без заявлений в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По той же причине больничные листы граждане смогут оформить только заочно.

Данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность, считает Голикова.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новых ограничительных мер в городе из-за коронавируса вводить не планируется. Как указал градоначальник, столичная система здравоохранения в данный момент справляется с нагрузкой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 18 января, что кабмин направит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Кроме того, регионы страны получат еще 5 млрд рублей в целях борьбы с вирусом.

Глава правительства призвал предприятия перевести сотрудников, где это возможно, на удаленную работу.

По словам премьера, в первую очередь дома будут работать сотрудники старшего возраста и лица, имеющие хронические заболевания.

Кроме того, работодатели организуют тестирование на наличие коронавируса у сотрудников, работающих в офисе, пояснил Мишустин.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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