Голикова сообщила о заочном оформлении больничных из-за COVID-19

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений. Об этом 18 января сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что данные технологии уже применялись ранее, и они показали свою эффективность.

Ранее вице-премьер сообщила, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 до семи дней. Соблюдение правил изоляции (карантина) — основной метод преодоления пандемии коронавируса, ранее заявляла Голикова. Это помогает прервать цепочку заражений среди людей, сокращает число новых случаев инфекции и снижает нагрузку на врачей.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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