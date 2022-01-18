В России за сутки выявили 31 252 случая COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 31 252 случая COVID-19. Об этом во вторник, 18 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, наибольшее количество случаев выявлено в Москве (8342), Санкт-Петербурге (4078) и Московской области (2754).

От последствий заболевания за сутки умерли 688 пациентов, выздоровели 24 564 человека.

В общей сложности с начала распространения коронавируса в России было зафиксировано 10 865 512 случаев COVID-19. Количество летальных исходов составило 322 678, выздоровели 9 902 935 человек.

В этот же день кандидат биологических наук Евгений Тоневицки указал на то, что число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Эксперт добавил, что только соблюдение масочного режима и вакцинация помогут снизить цифры заболевших в этот период.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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