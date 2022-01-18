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Голикова назвала число находящихся под меднаблюдением из-за COVID-19

Голикова: в России под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся почти 500 тыс. человек
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В России почти 500 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила во вторник, 18 ноября, в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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«На вчерашний день под медицинским наблюдением в РФ находились 495,4 тыс. человек. За неделю их число возросло на 2,9%», — сказала Голикова.

Она добавила, что стационарное лечение получают только 22% этих граждан, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Голикова отметила, что срок карантина по коронавирусу в Российской Федерации сокращен с 14 до семи дней. По ее словам, власти продолжат наблюдение за ситуацией, передает НСН. В случае необходимости, сроки карантина будут корректироваться.

Кроме того, вице-премьер отметила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты, сообщает телеканал «Звезда». По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

В ходе координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Он также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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